जन आकांक्षा रैली: केेद्र सरकार पर कमलनाथ और बघेल का वार, बोले- मोदी राज में किसान परेशान

पटना। आम चुनाव का समय करीब है और सियासी जंग शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस जन आकांक्षा रैली को कर रही है। इस रैली में सरकार के खिलाफ तमाम विपक्षी दल एक मंच पर फिर से साथ नजर आ रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रैली को संबोधित करते हुए जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जहां किसानों के हित में काम किया है वहीं भाजपा सरकार ने केवल धोखा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद हमने पहला काम किसानों के कर्ज को माफ करने का काम किया है। आज 3 फरवरी है और 3 फरवरी तक 30 लाख किसानों के कर्ज माफ किए जा चुके हैं। 3 मार्च के बाद बाकी के बचे 15लाख किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे।

MP CM at #JanAakanshaRally: The first thing I did, after assuming the charge as the CM, was waiving off the farm loan. Today is 3 Feb, till 3 March we will waive off the farm loan of 30 Lakh farmers. After 3 March, we will waive off farm loan of rest of the 15 Lakh farmers. pic.twitter.com/j0RdFvZO3N