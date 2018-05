नई दिल्ली : क्या आज खत्म होगा कर्नाटक का 'नाटक’?। ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि आज कर्नाटक के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री बीएस येदियुप्पा के लिए बड़ा दिन हैं। आज उन्हें सदन में बहुमत हासिल करना है। वहीं इससे पहले कांग्रेस और जेडीएस विधायक भी हैदराबाद से बेंगलुरु पहुंच गए हैं। सभी बस से बेंगलुरु के होटल हिल्टन पहुंचे हैं। JDS नेता कुमारस्वामी अपनी पार्टी के विधायकों के साथ हैदराबाद से प्लेन में बेंगलुरु आए हैं।खरीद-फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने विधायक बेंगलुरु के इगलटन रिजॉर्ट में भेजे थे। जेडीएस विधायक होटल शांगरी ला में रोके गए। इस बीच, कुछ विधायकों के लापता होने की खबरें आईं।

शाम 4 बजे होगा बहुमत परीक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए शनिवार शाम 4 बजे तक का वक्त दिया है। इस तरह देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्यपाल वजूभाई वाला के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्होंने बीएस येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया था। येदियुरप्पा ने दावा किया कि 100 फीसदी जीत हमारी होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जादुई आंकड़े से 7 कदम दूर बीएस येदियुरप्पा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में कैसे बहुमत को हासिल करते हैं।

