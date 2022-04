JNU मामले पर बोले राहुल गांधी, देश को कमजोर कर रहे नफरत, हिंसा और बहिष्कार, की एकजुट होने की अपील

दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए हिंसा और विवाद के बाद अब देश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष और केरल से सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि, नफरत, हिंसा और बहिष्कार देश को कमजोर कर रहे हैं। इसके साथ कांग्रेस नेता ने देश की जनता से खास अपील भी की।

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में रामनवमी के मौके पर नॉनवेज के लेकर उठे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं अब इस पर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। विवाद को लेकर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष और केरल से सांसद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीटर हैंडल पर लिखा है कि, नफरत, हिंसा और बहिष्कार हमारे प्यारे देश को कमजोर कर रहे हैं। यही नहीं इसके साथ ही राहुल गांधी ने लोगों से खास अपील भी की है। बता दें कि जेएनयू में छात्रों के दो गुटों के बीच खाने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र एक दूसरे के आमने सामने आ गए और दोनों के बीच मारपीट भी हुई।

JNU Case Rahul Gandhi Appeal Let’s Stand Together To Secure A just Inclusive India