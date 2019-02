बंगाल में CBI vs पुलिस: कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ममता ने फिर की लोकतंत्र की हत्या

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में पुलिस और सीबीआई के बीच पैदा हुए तनाव ने अब सियासी रूप ले लिया है। दरअसल, अब पूरा मामला बीजेपी vs टीएमसी हो गया है। एक तरफ तो सीबीआई की छापेमारी से बौखलाई ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के बचाव में उतर आई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर से बंगाल में ममता पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है।

कैलाश विजयवर्गीय ने बताया लोकतंत्र की हत्या

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या फिर से हुई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई अपनी जांच करने के लिए वहां पहुंची थीं, लेकिन राज्य सरकार ने इसको पूरा नहीं होने दिया, उल्टा सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि थोड़ी देर पहले खबर आई है कि सीबीआई के अधिकारियों को छोड़ दिया गया है।

Kailash Vijayvargiya , BJP on 5 CBI officers detained by WB police: Democracy has ended in WB, CBI was investigating on orders of SC but they didn't allow them. CBI officers were detained, this is the first time something like this has happened since independence, we condemn this. pic.twitter.com/vUXPHfiXrS