नई दिल्‍ली। कर्नाटक ( karnataka crisis ) विधानसभा में विश्‍वास मत पर बहस आज सुबह 10:30 बजे से जारी है। सत्‍तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोक के बीच अनुमान से ज्‍यादा विधायकों की अनुपस्थिति से कुमारस्‍वामी सरकार पर संकट पहले से ज्‍यादा गहरा गया है।

कयास का दौर जारी

कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के करीब 21 विधायकों की अनुपस्थिति के बाद से तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं।

एक कयास यह भी लगाया जा रहा है कि विधानसभा स्‍पीकर चाहे इन विधायकों को योग्‍य माने या अयोग्‍य, या फिर इस्‍तीफा स्‍वीकार करें या नहीं, हर स्थिति में कांग्रेस-जेडीएस सरकार का बचना मुश्किल है।

विधानसभा नहीं पहुंचने वाले विधायक

विधानसभा विश्‍वासमत पर बहस के दौरान पहले के अनुमानों से कहीं ज्‍यादा विधायक चर्चा में शामिल नहीं हुए हैं।

अभी तक यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अधिकतम 18 विधायक विधानसभा से दूरी बना सकते हैं, लेकिन बहस शुरू होने के बाद 21 विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं।

यह विधायक गैरहाजिर

1. बी. बासवराज

2. मुनिरत्‍ना

3. एसटी सोमशेखर

4. रमेश जारकीहोली

5. रोशन बेग

6. श्रीमंत पाटिल

7. आनंद सिंह

8. बी नगेंद्र

9. आर शंकर

10. के गोपालैया

11. नारायण गौड़ा

12. एमटीबी नागराज

13. बीसी पाटिल

14. एच विश्‍वनाथ

15. महेश कुमुथल्‍लई

16. प्रताप गौड पाटिल

17. डॉ. सुधाकर

18. शिवराम हेब्‍बर

19. एन महेश

20. नागेश

21. अभी नाम सामने नहीं आया

