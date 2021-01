कांग्रेस पर बरसे Amit Shah, पार्टी से पूछा - दशकों तक किसानों को इससे वंचित क्यों रखा?

नई दिल्लीं। कर्नाटक में रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस की ओर से जारी राजनीति पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं उन कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछना चाहता हूं जो किसानों के पक्ष में बात करने के नाम पर उन्हें उकसा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसानों को 6 हजार रुपए प्रति वर्ष क्यों नहीं दिए। जब आप सत्ता में थे तब प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना या संशोधित इथेनॉल नीति क्यों नहीं बनाई। इसका जवाब ये है कि कांग्रेस का इरादा लोक कल्याण को लेकर कभी नेक नहीं रहा।

Narendra Modi government is committed to working for the welfare of farmers. The three farm laws will help farmers' income increase manifold. Now farmers can sell agriculture produce anywhere in the country & the world: Home Minister Amit Shah in Bagalkot, Karnataka pic.twitter.com/iKCIUk7Ezm