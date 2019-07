कर्नाटक: फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक

नई दिल्ली। बीएस येदियुरप्पा को 29 जुलाई यानी सोमवार की सुबह कर्नाटक विधान सौध में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना है। 17 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के बाद उनके लिए बहुमत आसान तो हो गया है, लेकिन BJP कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि रविवार की शाम बेंगलुरु के एक होटल में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है

- विधायकों ने अपने नेता और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BS Yeddyurappa का बुके देकर स्वागत किया है।

Karnataka: BJP legislative party meeting underway at the hotel, Chancery Pavilion in Bengaluru. pic.twitter.com/QNbUnCMYPl

No data to display.

- विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए होटल पहुंचे सीएम येदियुरप्पा

यह भी पढ़ें: कर्नाटक विधानसभा में 100 प्रतिशत बहुमत साबित कर दूंगा: येदियुरप्पा

Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa arrives for BJP Legislative Party meeting at the hotel, Chancery Pavilion in Bengaluru. pic.twitter.com/epN8LAL091