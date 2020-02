कर्नाटकः येदियुरप्पा सरकार में कैबिनेट विस्तार, 10 बागी बनाए गए मंत्री

नई दिल्ली। एक तरफ दिल्ली में चुनावी दंगल ( Delhi Assembly Election ) अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है तो दूसरी तरफ बीजेपी ( BJP ) अपने बचे हुए किलों को मजबूत करने में जुटी है। इसी कड़ी में देश के दक्षिण राज्य कर्नाटक ( Karnataka BJP ) में बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया है। यहां बीएस येदियुरप्पा सरकार ( Yeddyurappa govt ) का मंत्रिमंडल विस्तार ( Cabinet Expansion ) हुआ।

गुरुवार को 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ये सभी कुमारस्वामी सरकार के दौरान कांग्रेस और जेडीएस में थे, जिन्हें स्पीकर ने अयोग्य करार दे दिया था। बाद में इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और दिसंबर में हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की थी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सता रही अन्य राज्यों की चिंता, मजबूती के लिए उठाया बड़ा कदम

Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa and Governor Vajubhai Vala with the 10 newly-inducted Cabinet Ministers at Raj Bhawan in Bengaluru. pic.twitter.com/UpbIKdsGua