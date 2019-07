नई दिल्‍ली। भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने ( BS Yeddyurappa ) ने कर्नाटक में मुख्‍यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ( CM HD Kumaraswamy ) से तत्‍काल इस्तीफा देने की मांग की है। उन्‍होंने सीएम कुमारस्‍वामी से अपील की है कि विधानसभा में उनके पास बहुमत ( Majority ) नहीं है। इसलिए उन्‍हें इस्‍तीफा दे देना चाहिए।

BS Yeddyurappa, BJP state president: I will request CM HD Kumaraswamy to resign immediately because more than 15 MLAs from JDS & Congress, and also two independent Ministers have resigned and they have reflected that they will support BJP. #Karnataka pic.twitter.com/61haL6dyc8