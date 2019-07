बेंगलूरु। कर्नाटक में आज फैसले का दिन है। गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में विश्वासमत पेश करने के बाद मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि आज सिर्फ मेरी सरकार पर ही संकट नहीं है, बल्कि स्पीकर पर भी जबरन दबाव बनाया जा रहा है। मैंने अपने कार्यकाल में जनता के लिए काम किया है।

सरकार सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार

सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि विपक्ष को सरकार गिराने की काफी जल्दी है। विपक्ष मेरी सरकार गिराना चाहता है। मैं सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूं।

कुमारस्‍वामी ने सदन में भाजपा नेताओं से पूछा कि आपको सरकार गिराने की इतनी जल्‍दी क्‍यों हैं?

Karnataka CM, HD Kumaraswamy during trust vote debate in Assembly: I have self respect and so do my ministers. I have to make some clarifications. Who is responsible for destabilising this government? pic.twitter.com/h8bY42RQRH — ANI (@ANI) July 18, 2019

कुछ विधायकों ने स्‍पीकर की छवि को नुकसान पहुंचाया

एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि यहां पर मैं केवल इसलिए नहीं आया हूं कि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन से सरकार चला सकता हूं या नहीं।

अब तक हुई घटनाओं से साफ है कि कुछ विधायकों ने विधानसभा स्‍पीकर की भूमिका को भी खतरे में डाल दिया है।

BJP State President BS Yeddyurappa at Vidhana Soudha, Bengaluru: We are 101 per cent confident. They are less than 100, we are 105. There is no doubt that their motion will be defeated. pic.twitter.com/JdutzxPbaC — ANI (@ANI) July 18, 2019

येदियुरप्‍पा का दावा- कुमारस्‍वामी सरकार का गिरना तय

भाजपा के प्रदेश अध्‍यक्ष व कर्नाटक विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि हम 101 प्रतिशत आश्वस्त हैं।

कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन को 100 से कम विधायकों का समर्थन हासिल है। भाजपा के पास 105 विधायक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुमारस्‍वामी सरकार की हार होगी।

Karnataka Speaker: during trust motion debate: If you intend to implead yourself as one of the respondents before the Supreme Court for amending this you are at liberty to do so. https://t.co/SEhDu5YwEW — ANI (@ANI) July 18, 2019

कांग्रेस का व्हिप प्रभावी

कर्नाटक के स्पीकर ने विधानसभा में कहा कि जब कोई सदस्य नहीं आने का निर्णय लेता है तो हमारे अटेंडेंट उन्हें हाजिरी के रजिस्टर में दस्तखत नहीं करने देते हैं।

ऐसे में अनुपस्थित रहने वाले सदस्य सदन में उपस्थित होने पर मिलने वाली परिलब्धियों को पाने के अधिकारी नहीं रह जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि

स्पीकर केआर रमेश ने बहस के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। उन्होंने सदन में कांग्रेस के नेता से कहा कि अभी भी आपके द्वारा जारी व्हिप लागू रहेगा।

DK Shivakumar, Congress in Karnataka Assembly: Being a former Chief Minister, being the leader of opposition, he (BS Yeddyurappa) is misguiding the nation, misguiding the court. pic.twitter.com/RYtFkWcaLM — ANI (@ANI) July 18, 2019

अदालत को गुमराह न करें येदियुरप्‍पा

विधानसभा में विश्‍वासमत पर बहस के दौरान विपक्ष के असहयोगी रवैये से परेशान कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्‍होंने कहा कि विपक्ष के नेता बीएस येदियुरप्पा देश और कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं।

स्‍पीकर बताएं, बागी नेता योग्‍य हैं या नहीं

कांग्रेस नेता एच पाटिल ने कहा कि बागी विधायकों का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसे में जरूरी है कि सदन को पता हो कि बागी विधायकों सदस्य माना जाएगा या नहीं।

कांग्रेस नेता एचे पाटिल ने कहा कि विश्वास मत से पहले यह फैसला करना जरूरी है कि बागी विधायक सदन के सदस्य होंगे या नहीं।