बेंगलूरु। कर्नाटक ( karnataka crisis ) में सियासी उथल-पुथल का आज 10वां दिन है। एक तरफ मुंबई के एक होटल में ठहरे कांग्रेस के 14 बागी विधायक पार्टी आलाकमान के साथ समझौते को तैयार नहीं हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सीएम एचडी कुमारस्वामी का इस्तीफा मांगा है।

बेंगलूरु में सुबह से लगातार जारी राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच कर्नाटक विधानसभा के अध्‍यक्ष केआर रमेश ने 18 जुलाई ( गुरुवार ) का दिन विश्‍वास मत ( शक्ति परीक्षण ) साबित के लिए तय कर दिया है।

Bengaluru: Congress MLAs leave for Vidhana Soudha from Taj Vivanta hotel. The Congress-JD(S) Government is demanded by BJP to prove its majority in the assembly today pic.twitter.com/AO0H8pXfXf

कुमारस्‍वामी के पास केवल 3 दिन

विधानसभा अध्‍यक्ष के इस फैसले के बाद अब कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार को बचा लेने के लिए कुमारस्‍वामी के पास 3 दिन का समय शेष बचा है।

गठबंधन के नेताओं की सबसे बड़ी समस्‍या यह है कि बागी विधायक इस बार झुकने को तैयार नहीं हैं।

कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तारीख तय की गई है।

पहले चर्चा, फिर वोटिंग

अब गुरुवार को कुमारस्‍वामी सरकार के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर चर्चा होगी।अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद विधानसभा में वोटिंग होगी।

इससे पहले कर्नाटक विधानसभा अध्‍यक्ष केआर रमेश से कांग्रेस नेता व कुमारस्‍वामी सरकार में कद्दावर मंत्री डीके शिवकुमार मिले।

Suresh Kumar, BJP, at Vidhana Soudha: It's up to Karnataka CM Kumaraswamy to prove to the state that he enjoys the majority. He has himself asked the Speaker to fix a time, first that should be done, then other business can continue. All our 105 MLAs are together. pic.twitter.com/B5l2yGstY0