कर्नाटक संकट: कुमारस्वामी को आज साबित करना होगा बहुमत, नहीं पहुंचे बागी विधायक

नई दिल्‍ली। कर्नाटक ( karnataka crisis ) में एचडी कुमारस्वामी सरकार को आज विश्‍वासमत साबित करना होगा। विधानसभा की कार्यवाही जारी है। विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार ने गठबंधन सरकार को बहुमत साबित करने के लिए शाम तक का समय दिया है।

स्‍पीकर ने बताया है कि सारी प्रक्रिया तय वक्त में पूरी होगी। अगर 16 बागी विधायक सदन नहीं पहुंचते हैं, तो उन्हें गैरहाजिर माना जाएगा।

Karnataka Speaker KR Ramesh Kumar summons rebel MLAs to meet him at his office at 11 am on July 23. The notice has been issued over disqualification (of rebel MLAs) petition by coalition leaders. pic.twitter.com/d4fZqHJefk