नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एक हफते से भी कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस व बीजेपी समेत सभी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। वहीं, कर्नाटक की राजनीति में महती भूमिका निभाने वाला तीसरा दल जेडीएस भी पीछे नहीं है। सोमवार को जनता दल (सेक्‍युलर) ने भी अपना घोषणापत्र जारी कर दिया।जनता दल (सेक्युलर) ने रविवार को चुनाव में अपना घोषणापत्र जारी कर प्रदेश में विकास कराने का दावा पेश किया। घोषणापत्र में जेडीएस ने कर्नाटक में एएमयू जैसा ही विश्वविद्यालय खोलने का वादा किया है।

