बेल्लारी: कर्नाटक चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र कलाबुर्गी के बाद बेल्लारी में रैली को संबोधित किया। यहां पीएम ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर कर्नाटक को लूटने, विकास कार्यों को अवरुद्ध करने, कमजोर वर्गों की उपेक्षा करने और खनन माफियाओं को शरण देने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि जिन्होंने बेल्लारी के लोगों को अपमान किया है उन्हें यहां की जनता सबक सिखाएगी।

'हमारी पार्टी ने देश को मुस्लिम राष्ट्रपति दिया'

कांग्रेस को दलित और महिला विरोधी बताते हुए पीएम ने अपनी सरकार के फैसलों के जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा भाजपा दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की पक्षधर है और महिलाओं तथा कर्नाटक को उसका हक देने के लिये कृतसंकल्प रही है। यही वजह है कि भाजपा ने अल्पसंख्यक एवं दलित राष्ट्रपति देश को दिए तथा कर्नाटक का संसद में प्रतिनिधित्व कर रही निर्मला सीतारमण को देश को पहला रक्षा मंत्री बनाया।

सोनिया पर भी साधा निशाना

मोदी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने सोनिया के बेल्लारी से चुनाव लड़ने का उदाहरण दिया और कहा पिछले चुनाव के दौरान उन्होंने क्षेत्र को तीन हजार करोड़ देने का वादा किया था लेकिन चुनाव के बाद अपने इस वादे को भूल गईं।





People from all sections of society supporting Modi ji and his development agenda. Image from Kalaburagi in Karnataka. #NaavuModiJothe pic.twitter.com/GhVJEUDDwE