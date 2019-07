नई दिल्‍ली। कर्नाटक ( Karnataka Floor Test ) विधानसभा में आज कुमारस्‍वामी सरकार के विश्‍वासमत पर मतदान होना है। इस बीच कैबिनेट मंत्री डीके शिवकुमार की ओर से जारी एक बयान से सियासी घटनाक्रम में नया मोड़ आ गया है।

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार का कहना है कि सीएम एचडी कुमारस्‍वामी सरकार बचाने के लिए कोई भी त्‍याग करने को तैयार हैं। यानि सरकार बचाने की स्थिति में कुमारस्‍वामी सीएम पद छोड़ सकते हैं।

इतना ही नहीं एचडी कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस कांग्रेस की ओर से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी तैयार है।

डीके शिवकुमार के मुताबिक जेडीएस ने इसके बारे में कांग्रेस हाईकमान को भी जानकारी दी है।

Bengaluru: Former Karnataka CM & BJP leader BS Yeddyurappa along with BJP MLAs arrives at Vidhana Soudha. Congress-JD(S) coalition government to face floor test in Assembly today. pic.twitter.com/p6eIuaIsLH