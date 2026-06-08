 INDIA गठबंधन की बैठक से पहले दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर, सहयोगी दलों के पुराने बयान हुए वायरल

INDIA Bloc Meeting: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को INDIA गठबंधन की बैठक होगी। बैठक का एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है। इससे पहले दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दिल्ली के कई चौराहों पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा अतीत में राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ दिए गए बयानों को दिखाया गया है।