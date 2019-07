'कर्नाटक-गोवा' सियासी संकट पर संसद के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, TMC-SP-RJD का भी हल्लाबोल

नई दिल्ली। कर्नाटक और गोवा में सियासी संकट को लेकर देश में राजनीति गरमा गई है। इस राजनीतिक ड्रामा के लिए सभी पार्टियां भाजपा ( BJP ) को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वहीं, बुधवार को कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर संसद के बाहर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया।

पिछले कुछ दिनों से देश में कर्नाटक का मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं, बुधवार को गोवा में कांग्रेस के 10 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से अचानक सियासी हलचल और तेज हो गई है।

सदन में इन दोनों मुद्दों को उछाला जा सकता है। लेकिन, उससे पहले संसद के बाहर कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह प्रदर्शन कर्नाटक और गोवा की समस्या को लेकर है।

पढ़ें- कर्नाटक क्राइसिस: सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्‍त, बागी विधायकों पर विधानसभा स्पीकर को आज ही करना होगा फैसला

Delhi: Congress leaders including Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Anand Sharma protest in front of Gandhi statue in Parliament. Rahul Gandhi tells ANI, "We are protesting against Karnataka and Goa issue" pic.twitter.com/wmZCj7Pihn