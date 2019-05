नई दिल्‍ली। कर्नाटक में कुमारस्‍वामी सरकार के स्‍थायित्‍व को लेकर हमेशा से संशय की स्थिति रहा है। सोमवार सुबह मेंं कैबिनेट मंत्री डीसी थम्‍मन और अब कर्नाटक सरकार में मंत्री एमबी पाटिल के बयान से सरकार को लेकर भ्रम की स्थिति और गहरा गया है। मंत्री एमबी पाटिल ने कहा है कि हमारा कोई भी विधायक भाजपा में नहीं जाएगा। चाहे भाजपा वालें कुछ भी कर लें। भाजपा नेता पहले भी कई बार सरकार गिराने की कोशिश कर चुके हैं। हमें पता है वो आगे भी इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। कांग्रेस-जेडीएस सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी...। इस मामले में किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है।

Karnataka Minister M B Patil: None of our MLAs will switch to BJP. They (BJP) have tried it (to topple government) in the past, they will also try it in the future but this government will complete its full term. pic.twitter.com/ko3s9Xq7dR