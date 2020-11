L Murugan : ईश्वर की प्रार्थना मेरा संवैधानिक अधिकार, ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता

नई दिल्ली। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में वहां की सियासी पार्टियां अभी से जुट गई हैं। इस बीच तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एल मुरुगन ने बड़ा बयान दिया है। कोरोना वायरस महामारी और सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद उन्होंने वेट्री वेल यात्रा पर निकलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भगवान की प्रार्थना करना मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं, भगवान मुरुगन की प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं, अपने कानूनी अधिकारों के तहत ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हूं।

I want to pray to Lord Murugan, it is my constitutional right. Every person has the right to worship. That is why I am proceeding to Thirutthani: Tamil Nadu BJP President L Murugan on 'Vetri Val Yatra'