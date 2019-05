PM मोदी के रडार वाले बयान पर लालू यादव ने लिए मजे, ट्वीट पर लिखा- 'ऐ हट बुड़बक....'

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव (Lok sabha election 2019) के लिए आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। मई की गर्मी के साथ चुनावी माहौल भी पूरी तरह से गर्म है। जुबानी बयान-बाजी का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच चुटकियां लेने में माहिर आरजेडी(RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu yadav) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narednra Modi) के रडार बाले बयान को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया है, जो सुर्खियों में हैं।

यह भी पढ़ें-lok sabha election n 6th Phase Polling Live: कैमरे की नजर से देखें आज के मतदान

लालू ने पीएम मोदी के रडार वाले बयान पर चुटकी लेते हुए लिखा, 'ऐ हट बुड़बक, तेरा ध्यान किधर है, रडार इधर है’। बता दें कि पीएम मोदी के इस बयान पर सिर्फ लालू ने ही मजे नहीं लिए, इससे पहले कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने भी तंज कसा है। पीएम मोदी के इस बयान से हुई फजीहत के बाद बीजेपी ने अपने ट्वीटर हैंटल से इससे जुड़ा पोस्ट भी हटा दिया है।

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के बयान पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, 'सर सर प्रधानमंत्री, आप तो गजब के एक्सपर्ट हैं। सर आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने नाम से चौकीदार हटा दीजिए और एयरचीफ मार्शल और प्रधान लगा दीजिए। आप क्या टॉनिक पीते हैं। आपकी बातों में रोजगार, अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और कृषि संकट के अलावा हर बात का फार्मूला होता है। जारी रखें मित्रों।'

Sir Sir @PMOIndia aapto ghazab ke Expert hain ,sir request hai CHOWKIDAR remove kardijiye aur Air Chief Marshal & Pradhan ......Kya tonic peeta hain aapke Batwa mein har department Ka FORMULA hai except Jobs,Economy,Industrial Growth,Agrarian problems (keep it up Mitro) https://t.co/wl561Jp1nI