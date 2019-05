हरियाणा की जमीन से राहुल गांधी का PM पर निशाना- 'नरेंद्र मोदी ने हर कदम पर बोला झूठ'

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को हरियाणा के दौरे पर रहे। राहुल गांधी ने सिरसा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह सिरसा में युवाओं और किसानों को बताना चाहते हूैं, नरेंद्र मोदी ने आपसे झूठे वादे किए हैं, आपसे 15 लाख रुपए को लेकर झूठ बोला है। लेकिन हम वादा करते हैं कि आपको आपके बैंक खाते में 3,60,000 मिलेंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 'अगर आप राजीव गांधी जी और मेरी बात करना चाहते हैं तो जरूर करिए, दिल खोल के करिए। मगर जनता को यह समझा दीजिए कि आपने रफाल मामले में क्या किया या क्या नहीं किया? जो वादा किया था दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का क्या वह पूरा किया?'

Congress President Rahul Gandhi in Sirsa, Haryana: I want to tell the youth & farmers in Sirsa, Narendra Modi made false promises to you, lied to you about Rs 15 lakh, but we promise you will get 3,60,000 in your bank account (in 5 years). https://t.co/bzHyV7yjjL