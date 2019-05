लोकसभा चुनाव: नवजोत कौर का सीएम अमरिंदर पर पलटवार, 'मैने केवल अमृतसर से टिकट मांगा था'

नई दिल्‍ली। पंजाब प्रदेश कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में अमरिंदर सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आने के बाद शुक्रवार को उनकी पत्‍नी नवजोत कौर का बयान आने से यह मामला और तूल पकड़ सकता है। नवजोत ने ताजा बयान में इस बात को दोहराया है कि मैंने केवल अमृतसर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट की मांगी की थी।

श्रीनगर और अवंतीपोरा हवाई ठिकानों पर आतंकी हमले की चेतावनी, खुफिया एजेंसियों ने जारी की हाई अलर्ट

बटिंडा से चुनाव लड़ने का मिला था ऑफर

लेकिन सीएम अमरिंदर सिंह और आशा कुमारी ने अमृतसर से टिकट देने से मना कर दिया था। इसके पीछे दोनों का तर्क था कि अमृतसर में दशहरा के मौके पर ट्रेन हादसे की वजह से मेरी छवि खराब हुई है और मैं अमृतसर से चुनाव नहीं जीत पाऊंगी। जबकि अमृतसर मेरा गृह नगर है। मुझे बटिंडा से चुनाव लड़ने का प्रस्‍ताव दिया गया था, लेकिन जब मुझे वहां कोई जानता ही नहीं है तो मेरा वहां से चुनाव लड़ना सही नहीं होता। इससे पहले चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि नवजोत कौर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जो आरोप लगाए हैं वह झूठ नहीं है। मेरी पत्नी सच बोल रही हैं।

Navjot Kaur Sidhu:I didn't talk of any other seat except amritsar in the context that I was denied Amritsar ticket by CM&Asha Kumari Ji saying that Dussehra incident hamper my image. Amritsar is my home seat. It's not fair to tell me to go Bhatinda when I don't know anyone there. pic.twitter.com/89DjehuC10