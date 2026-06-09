इंडिया गठबंधन की मीटिंग में CPM नेता ने कांग्रेस को बताया ‘धोखेबाज’, कहा- एमके स्टालिन के साथ नीतीश कुमार जैसा किया व्यवहार

INDIA Alliance Meeting: सोमवार को विपक्षी गठबंधन INDIA की सोमवार को बैठक हुई। इस बैठक में करीब 25 पार्टियों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस को सहयोगी दलों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई नेताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के रवैये और पार्टी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।