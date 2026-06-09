महायुति में सब ठीक नहीं! पहले निमंत्रण पत्र से एकनाथ शिंदे का नाम गायब, अब सीएम पद पर मची रार

इस बीच, शिवसेना नेता बच्चू कडू ने कहा कि शिंदे को अब मुख्यमंत्री के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखना चाहिए। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के राजस्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि किसी को भी पहले अपने विचार पार्टी के भीतर रखने चाहिए और अपने वरिष्ठ नेताओं से परामर्श करने के बाद ही कुछ बोलना चाहिए। गठबंधन की समन्वय समिति जो भी फैसला लेती है, उसका भाजपा, शिवसेना और एनसीपी में सभी को पालन करना चाहिए।