राज्य सभा चुनाव से पहले कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर, MP और झारखंड के विधायकों को दूसरे राज्य भेजने की तैयारी

Rajya Sabha Elections 2026: 18 जून को 27 राज्य सभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच झारखंड और मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वोटिंग से पहले होटल और रिर्सोट पॉलिटिक्स शुरू होने की अटकलें तेज हो गई है। दरअसल, कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग और विधायकों की खरीद-फरोख्त का डर सताने लगा है। यही वजह है कि पार्टी अपने विधायकों को किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की तैयारी में जुट गई हैं।