9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राज्य सभा चुनाव से पहले कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर, MP और झारखंड के विधायकों को दूसरे राज्य भेजने की तैयारी

Congress MLA Shifted to Karnataka: 18 जून को होने वाले राज्य सभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश और झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। क्रॉस वोटिंग और विधायकों की खरीद-फरोख्त की आशंका के बीच कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक और तेलंगाना भेजने की तैयारी कर रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jun 09, 2026

June 18 Rajya Sabha Polls

कांग्रेस की बाड़ेबंदी शुरू (Photo-IANS)

Rajya Sabha Elections 2026: 18 जून को 27 राज्य सभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच झारखंड और मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वोटिंग से पहले होटल और रिर्सोट पॉलिटिक्स शुरू होने की अटकलें तेज हो गई है। दरअसल, कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग और विधायकों की खरीद-फरोख्त का डर सताने लगा है। यही वजह है कि पार्टी अपने विधायकों को किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की तैयारी में जुट गई हैं।

कर्नाटक शिफ्ट होंगे एमपी के विधायक

बता दें कि मध्य प्रदेश की तीन राज्य सभा सीटों पर वोटिंग होगी। इससे पहले कांग्रेस अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग से डर से दूसरे राज्य भेजेगी। इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आवास पर कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की देर रात बैठक हुई।

बैठक में विधायकों से राय ली गई कि क्या उन्हें मतदान तक किसी अन्य राज्य में रखा जाए, ताकि पार्टी एकजुट बनी रहे और क्रॉस-वोटिंग की संभावना को रोका जा सके। 

60 विधायक हुए शामिल

इस बैठक में 60 विधायकों ने हिस्सा लिया। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीटिंग में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी ने विधायकों को कर्नाटक भेजने का फैसला लिया है। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। पार्टी का मानना है कि विधायक वहां पर सुरक्षित रह सकते हैं।

BJP के तीसरे उम्मीदवार ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता

मध्य प्रदेश की 3 राज्य सभा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे है। तीसरी सीट पर प्रत्याशी उतारने से कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। BJP ने महेश केवट को तीसरा प्रत्याशी घोषित किया है। 

इससे पहले तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन नामांकन के अंतिम दिन महेश केवट की एंट्री ने तीसरी सीट का मुकाबला रोचक और चुनौतीपूर्ण बना दिया।

कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है और शुरुआत में उसे एक सीट मिलने की संभावना मजबूत मानी जा रही थी। हालांकि अब मुकाबले में अनिश्चितता बढ़ गई है।

पार्टी को 2020 के राजनीतिक संकट की याद भी सता रही है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी और बीजेपी सत्ता में लौट आई थी।

संख्याबल के आधार पर बीजेपी को दो और कांग्रेस को एक सीट मिल सकती है, लेकिन BJP द्वारा महेश केवट को प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब बीजेपी तीसरी सीट के लिए अतिरिक्त वोट जुटाने की कोशिश में जुट गई है। इसके लिए पार्टी को कांग्रेस विधायकों को तोड़ना होगा। 

झारखंड में भी ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ की तैयारी

मध्य प्रदेश की तरह कांग्रेस झारखंड में भी इसी तरह की रणनीति पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी अपने विधायकों को तेलंगाना भेजने की तैयारी में है। 

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस विधायक 18 जून को होने वाले मतदान तक तेलंगाना में एक रिसॉर्ट में ठहर सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन विधायकों को एकजुट रखने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक विपक्षी दलों को आशंका है कि मतदान से पहले विधायकों को प्रभावित करने की कोशिशें हो सकती हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित और एकजुट रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

विधायक के बाद क्या सांसद भी छोडेंगे ममता बनर्जी का साथ? BJP बना रही ये प्लान

ये भी पढ़ें
west bengal tmc politics

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Jun 2026 10:46 am

Hindi News / National News / राज्य सभा चुनाव से पहले कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर, MP और झारखंड के विधायकों को दूसरे राज्य भेजने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केरल के पूर्व सीएम पी. विजयन की बेटी को ईडी ने भेजा नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला

Pinarayi Vijayan daughter Veena Vijaya
राष्ट्रीय

TMC के 20 सांसदों के समर्थन देने से संसद में NDA की बढ़ जाएगी ताकत, बड़े बिलों के पास होने का रास्ता होगा आसान

Narendra Modi Government
राष्ट्रीय

कैसे पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया TMC के ‘पुष्पा’ जहांगीर खान को गिरफ्तार? नेपाल में बसने की थी फुल प्लानिंग

TMC leader Jahangir Khan
राष्ट्रीय

डीके शिवकुमार की नहीं थम रही मुश्किलें, विभागों के बंटवारे से नाराज मंत्री दिल्ली पहुंचे

DK Shivakumar
राष्ट्रीय

‘अमित शाह का फोन आने पर खत्म हो जाती है नैतिकता?’, सागरिका घोष ने बागी टीएमसी नेताओं पर साधा निशाना

Sagarika Ghose
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.