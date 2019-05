दिल्ली : पीएम मोदी का राजीव गांधी पर फिर बड़ा हमला, पीएम रहते INS से पिकनिक मनाने द्वीप पर गए थे

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव आखिरी चरण में है। सियासी पार्टियों का प्रचार प्रसार जोरों पर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रामलीला मैदान में सभा को संबोधित किया। दिल्ली की जनता को आभार जताते हुए कहा कि आप लोगों के दम पर ही मैं यहां तक पहुंचा। पीएम मोदी की रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मंच पर भाजपा के सातों प्रत्याशी और दिग्गज नेता मौजूद थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर-1 कहने के बाद एक बार फिर गांधी परिवार पर हमला बोला। पीएम मोदी ने सीधे-सीधे राजीव गांधी का नाम लेते हुए अटैक किया।

- राजीव गांधी जब पीएम थे तो 10 दिनों तक INS पर परिवार के साथ छुट्टियां मनाई थीं

-राजीव के ससुरालवाले भी युद्धपोत पर बैठे

- एक खास द्वीप पर परिवार के साथ छुट्टियां मनाई

-इटली से आए ससुरालवाले भी युद्धपोत पर गए

- नामदार INS विराट से छुट्टी मनाने गए

- युद्धपोत से छुट्टी मनाने कौन गया था

- नामदार परिवार INS से पिकनिक मनाने गया था

- कांग्रेस ने जनपथ को दलालों का पथ बनाया

-मामा बोफोर्स का रेट तय करता था

-एंडरसन मामा रेट तय करता था

-नामदार मुझे गाली देने में कमी नहीं रखते

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर पीएम मोदी का तंज

-पूर्वजों का नाम लेता हूं तो मिर्ची लगी

-राजीव के कारनामे का हिसाब दीजिए

-सिख दंगों में अन्याय का हिसाब कौन देगा

-सिख दंगों के आरोपी को सीएम क्यों बनाया

-कांग्रेस बताए सिख के साथ अन्याय का हिसाब कौन देगा

- सिख दंगों के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया

-देश में राजनीतिक की 4 परंपरा और संस्कृति देखी गई

-पहला नामपंथी दूसरा वामपंथी, तीसरा- दाम और दमनपंथी और चौथा, विकासपंथी

- केजरीवाल पर पीएम मोदी का सीधा हमला

- नाकामपंथी से दिल्ली में अराजकता आई

-नाकामपंथी दीवार बनकर ये खड़े हैं

-दिल्ली में गरीब लोगों को 10 फीसदी आरक्षण नहीं मिला

-दिल्ली में दीक्षित वंश चल रहा है

-हरियाणा में हुड्डा वंश चल रहा

-मध्य प्रदेश में संधिया परिवार चल रहा

-उत्तर प्रदेश में मुलायम परिवार

-तो बिहार में यादव परिवार चल रहा है

- महाराष्ट्र में पवार वंश चल रहा

- तमिलनाडु में करुणानिधि वंश चल रहा

- नकारात्मकता से भरे लोग नाकामपंथी है

ये लोग देश बदलने आए थे खुद बदल गए

-नाकामी का ठीकरा दूसरे पर फोड़ा

- केजरीवाल ने गरीब के जीवन से खिलवाड़ किया

- दिल्ली के अस्पतालों में आयुष्मान योजना नहीं चली

-देश विरोधी ताकतों से ये सब संपर्क में है

- दिल्ली के विकास में ये दीवार बनकर खड़े हैं

-इंस्पेक्टर राज से मुक्ति के लिए जीएसटी लाया

-महंगाई अब नियंत्रण में है

-पीएम बनने के बाद काफिला देखकर दुख होता है

-मेट्रो में सफर करते समय लोगों से मिलना यादगार पल होता है

PM Narendra Modi in Delhi: There is something for which I also apologise to you. After becoming PM, the security moves along with me. I see barricading and that people are stopped from going ahead. Some people would be late to reach their houses due to me, today too. https://t.co/DSNVqHphvm