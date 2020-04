महाराष्ट्र के गृहमंत्री का बड़ा बयान, दिल्ली पुलिस की वजह से बढ़ा देशभर में कोरोना

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) लगातार अपने पैर पसार रहा है। अब तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 5500 पार पहुंच चुकी है, जबकि इस घातक वायरस के कारण 150 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जहां तक तरफ सरकारें इस जानलेवा वायरस से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही हैं वहीं दूसरी तरफ अब कोरोना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है।

कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र ( Maharashtra ) के गृह मंत्री ( Home minister ) अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) ने बड़ा बयान दिया है।

देशमुख ने महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के लिए दिल्ली पुलिस ( Delhi police ) को जिम्मेदार बताया है।

ओडिशा सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना

A programme like the one at Delhi's #NizamuddinMarkaz was scheduled to be held near Mumbai in Vasai on 15-16 March but was not allowed by us.Why didn't Delhi Police stop this programme like us?Because of this, #COVID19 cases have increased: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh pic.twitter.com/WGfKaeM3pI