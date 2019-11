महाराष्ट्र को लेकर कुमारस्वामी का बड़ा बयान, कहा-कांग्रेस शिवसेना के बदले BJP का समर्थन करें

नई दिल्ली। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल (सेकुलर) के अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी चाहते हैं कि कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए शिवसेना के बदले भाजपा को समर्थन दे। कुमारस्वामी के अनुसार शिवसेना एक कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी है।

यह भी पढ़ें-चंद्रयान-2 के बाद ISRO का बड़ा कारनामा, 25 नवंबर को लॉन्च करेगा कार्टोसैट-3 और अमरीका के 13 नैनो उपग्रह

कुमारस्वामी के मीडिया सलाहकार धोरे ने कुमारस्वामी के हवाले से बताया कि कांग्रेस महाराष्ट्र में अगली सरकार के गठन में कट्टर हिंदुत्वावादी शिवसेना के बदले अपेक्षाकृत एक नरम हिंदुत्ववादी भाजपा को समर्थन दे तो बेहतर होगा, क्योंकि दोनों दक्षिणपंथी पार्टियां सिक्के के दो पहलू हैं।

बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर अभी तक रास्ता साफ नहीं हो पाया है। इस बीच खबर है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाई जाएगी या फिर दोबारा बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना नए फॉर्मूले के साथ काम करेगी इसको लेकर एक बार फिर विधायकों के साथ बैठक बुलाई है।

Sanjay Raut, Shiv Sena when asked 'you've given a timeline of Dec 1st week' (for the formation of govt in Maharashtra): It takes time to form a govt. It's not like it doesn't happen during normal course. You need to go through a lot of processes when it comes to President's Rule. pic.twitter.com/Fcs8rsIwpW