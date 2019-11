महाराष्ट्र: सरकार गठन मुद्दे पर नया मोड़, उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने की मांग उठी

महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य में सरकार के गठन को लेकर शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों को दौर जारी है। शिवसेना और भाजपा में मुख्यमंत्री के पद को लेकर खींचतान चल रही थी। अब शिवसेना की बैठक में विधायकों ने मांग की है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। रविवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की अगुवाई में पार्टी विधायकों की बैठक हुई। बैठक में विधायकों ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी। जबकि इससे पहले आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात सामने आ रही थी।

Maharashtra: A poster which reads 'Maharashtra needs Uddhav Thackeray (Shiv Sena chief) as CM' has been put up outside Matoshree (Thackeray residence), in Mumbai. pic.twitter.com/Ez2UiVb38r