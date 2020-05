पुलिसकर्मियों को आराम देगी उद्धव सरकार, सेना की बजाय केंद्र से मांगेंगे अतिरिक्त बल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) से जंग के लिए केंद्र सरकार ( Central Govt ) से लेकर राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर हर संभव कोशिश में जुटी हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र ( Maharashtra ) में कोरोना वायरस का असर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक यहां 19 हजार से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पिछले दो महीने से प्रशासन और पुलिसकर्मी ( Police Personal ) युद्ध स्तर पर दिन-रात काम में जुटे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra govt ) ने कोरोना से जंग के लिए बड़ी तैयारी शुरू की है।

महाराष्ट्र सरकार कोरोना से जंग में भिड़े पुलिसकर्मियों को आराम देना चाहती है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( CM Udhav Thakrey ) केंद्र सरकार से अतिरिक्त कर्मियों की मांग कर सकते हैं।

Till now, we have around 18000 positive cases of COVID19. This is a huge number. 3250 patients have been treated and discharged: Maharashtra CM https://t.co/JH9MIZk1FI