CBI और मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी का धरना खत्म, मोदी हटाओ-देश बचाओ का दिया नारा

कोलकाता: CBI और मोदी सरकार के खिलाफ तीन दिनों से धरने पर बैठीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि न्यायालय के सकारात्मक फैसले के बाद धरना खत्म करने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे को अगले हफ्ते दिल्ली में उठाऊंगी। उन्होंने कहा कि 13 से 14 फरवरी को दिल्ली में धरना दूंगी। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कोलकाता पहुंचकर उनसे मुलाकात की और धरना खत्म करने की अपील की थी। नायडू ने कहा कि ममता विपक्ष की मजबूत स्तंभ हैं। वहीं शरद यादव ने भी ममता से धरना खत्म करने का आग्रह करते हुए कहा कि पूरा विपक्ष आपके साथ है।

ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार, राज्य एजेंसियों समेत सभी एजेंसियों का इस्तेमाल करना चाहती है। अब आपका समय आ गया है कि आप दिल्ली से इस्तीफा देकर गुजरात वापस चले जाओ। ममता ने धरना स्थल से मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा भी दिया।

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Kolkata: They (Central govt) want to control all the agencies including the state agencies also? PM you resign from Delhi and go back to Gujarat. One man govt, one party government is there. pic.twitter.com/RckwAR0uUE