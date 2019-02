धरनास्थल पर ही ममता बनर्जी ने शुरू किया काम, इसी बीच भाजपा पहुंची चुनाव आयोग

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सीबीआइ और कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार का मामला गरमा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार रात से ही धरना पर बैठी हैं। सोमवार सुबह को मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इधर, ममता बनर्जी ने धरनास्थल पर ही काम शुरू कर दिया है। जरूरी फाइलों पर बनर्जी साइन कर रही हैं और सारा काम-काज निपटा रही हैं।

West Bengal: Visuals from 'Save the Constitution' dharna in Kolkata, as Chief Minister Mamata Banerjee goes through documents continuing her routine work as the CM. pic.twitter.com/C6pL18zw2D