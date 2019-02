सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ममता का जवाब, नैतिक तौर पर ये हमारी जीत

नई दिल्ली। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीबीआई के बीच शुरू हुई जंग का हाईवॉल्टेज ड्रामा तीसरे दिन भी जारी है। रविवार के बाद सोमवार और फिर मंगलवार भी ममता बनर्जी का केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपना अनशन जारी रखा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बहुप्रतिक्षित सुनवाई भी शुरू हो गई। मंगलवार को करीब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने इस चर्चित मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद तुरंत धरना स्थल से ही ममता बनर्जी अपना जवाब देना शुरू कर दिया।



ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी नैतिक जीत करार दिया। ममता ने मेट्रो चैनल से ही कहा कि नैतिक तौर पर ये हमारी जीत है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि मैं जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं दूंगी। मैं तथ्य देखने के बाद ही कुछ कहूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने कभी भी सीबीआई को सहयोग करने से इनकार नहीं किया बल्कि हम शुरू से ही सीबीआई को सपोर्ट करने के पक्ष में रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने नियमों का उल्लंघन किया। बिना नोटिस के ही कमिश्नर के घर गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई।

West Bengal CM Mamata Banerjee on SC will direct the Police Commissioner, Kolkata to make himself available&fully cooperate: Rajeev Kumar never said he'll not be available. He said we want to meet at mutual place,if you want to ask for any clarification, you can come & we can sit pic.twitter.com/5gLZ4lBi2o