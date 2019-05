दिल्ली CM केजरीवाल के 'नाचने वाला' बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार, कहा- पूर्वांचल के लोग देंगे जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक रैली के दौरान BJP नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीट से प्रत्याशी मनोज तिवारी को नाचने वाला कहा था। अब इसके जवाब में मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। तिवारी ने कहा कि यह सीधे-सीधे पूर्वांचल के लोगों की बेईज्जती है।

नाचने वाले को वोट मत देना: अरविंद केजरीवाल

दरअसल, अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के प्रत्याशी दिलीप पांडे के लिए वोट मांग रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि 'मनोज तिवारी नाचता बहुत अच्छा है। इस बार काम करनेवाले को वोट देना, नाचने वाले को वोट मत देना।' सीएम केजरीवाल के इस टिप्पणी पर मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'मुझे गाली देकर उन्होंने (केजरीवाल ने) सीधे पूर्वांचल के लोगों को गाली दी है। अब यही लोग उन्हें बताएंगें की इसका परिणाम क्या होगा।'

Manoj Tiwari on Delhi CM Arvind Kejriwal's remark 'Manoj Tiwari naachta bahaut acha hai,is baar kaam karne wale ko vote dena,naachne wale ko vote mat dena': By abusing me he has directly insulted ppl of 'purvanchal' & the same ppl will now show him what are the consequences of it pic.twitter.com/J5LZmJWw8U