महबूबा का बीजेपी पर निशाना, 'इस पार्टी को ना तो कश्मीरियों की फिक्र है और ना ही सेना की'

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घाटी के हालातों को लेकर बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वोट बैंक के लिए शहीदों की शहादत का इस्तेमाल करती है। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि भाजपा को कश्मीरियों और जवानों की कोई फिक्र नहीं है।

भारतीय वायुसेना के पायलट फ्रांस में लेंगे ट्रेनिंग, अगले 2-3 साल में सभी 36 विमान होंगे हिंदुस्तान में

बीजेपी का एकमात्र मकसद चुनाव जीतना है- महबूबा

गुरुवार को महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है, ''बीजेपी वोट बैंक के लिए जवानों की शहादत का इस्तेमाल करती है, बीजेपी ने घाटी में अशांति के लिए कश्मीरियों को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है, सत्ताधारी पार्टी को ना तो कश्मीरियों की फिक्र है और ना ही जवानों की, बीजेपी का एकमात्र मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है।''

हिंदुस्तान में नकली नोटों का नेटवर्क तैयार कर रहा है पाकिस्तान, इन तरीकों से पहुंच रही है करेंसी

घाटी में लोगों के विरोध को दबाने की हो रही है कोशिश- महबूबा

एक दूसरे ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा है, ''अगर घाटी में सबकुछ सामान्य है तो 9 लाख सैनिक यहां क्या कर रहे हैं, घाटी में सेना की तैनाती पाकिस्तान के हमलों रोकने के लिए बल्कि, कश्मीरियों के विरोध को दबाने के लिए की गई है। सेना की पहली जिम्मेदारी बॉर्डर की सुरक्षा है ना कि आवाज उठाने वालों को दबाना।''

BJP uses the Jawan card & hijacks their sacrifices to get votes. But truth is that if Kashmiris are treated as cannon fodder, troops have become pawns to contain unrest in the valley. The ruling party doesn’t care about jawans or Kashmiris. Sole concern is winning elections