सिंधिया और सचिन पायलट कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सक्षम कैंडिडेट- मिलिंद देवड़ा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों में मिली करारी मात और राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पार्टी नेतृत्व संकट से जूझ रही है। हालांकि अध्यक्ष पद को लेकर मंथन जारी है। इस पद को लेकर पार्टी के भीतर ही अलग-अलग राय हैं। अब मिलिंद देवड़ा ( Milind Deora ) ने अध्यक्ष पद के लिए नाम सुझाए हैं। देवड़ा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) और सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) इस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं।

हालांकि देवड़ा से जब प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर वह पार्टी का नेतृत्व करती है तो उन्हें खुशी होगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि गांधी परिवार पहले ही साफ कर चुका है कि अगला अध्यक्ष परिवार से बाहर का होगा। तो इसकी संभावना नहीं दिख रही।

Milind Deora, Mumbai Congress President to ANI, on Priyanka Gandhi Vadra: Yes, I will be happy if she comes and leads (Congress party) but when Gandhi family has clarified that the next party president should not be from Gandhi family, this possibility doesn't arise. (file pic) pic.twitter.com/nYBEcqUSZo