बुलेट ट्रेन से पहले ट्रैक पर उतरेगी सेमी हाई स्पीड रेल

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने तेज रफ्तार की दिशा में अपनी रणनीति स्पष्ट करते हुए बुलेट ट्रेन से पहले पूरे नेटवर्क पर सेमी हाइ स्पीड ट्रेनों के विस्तार पर जोर बढ़ा दिया है। 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली वंदे भारत ट्रेनों के बाद अब 220 किमी प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड वाली नई ट्रेनसेट के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसे कम लागत में ज्यादा शहरों को तेज कनेक्टिविटी देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।