‘आप वकील भी बन सकते हैं’, केजरीवाल की दलीलें सुनकर जज ने की तारीफ; HC में सुनवाई के दौरान हल्का हुआ माहौल

Arvind Kejriwal Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को शराब नीति मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो ट्रायल कोर्ट द्वारा खुद को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई कर रहे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के सामने पेश हुए थे, उन्होंने खुद अपनी दलीलें पेश कीं। केजरीवाल ने विस्तार से बताया कि क्यों वह चाहते हैं कि जस्टिस शर्मा खुद को इस केस की सुनवाई से अलग कर लें। उनकी तार्किक और प्रभावी जिरह से प्रभावित होकर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि वे एक अच्छे वकील भी बन सकते हैं।