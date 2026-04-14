महिला आरक्षण पर सहमति की कोशिश, परिसीमन पर बना पेच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों के नेताओं को लिखे पत्र में कहा कि देश की बेटियां आज स्पेस, खेल, सेना और स्टार्टअप्स जैसे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। ऐसे में राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाना समय की मांग है। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ लागू करने का सही समय है। 2029 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले सभी विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण लागू होने के बाद ही कराए जाएं। उन्होंने कहा कि 16 अप्रेल से संसद में पर ऐतिहासिक चर्चा शुरू होने जा रही है। यह लोकतंत्र को मजबूत करने और सभी को साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। महिलाओं को निर्णय लेने और नेतृत्व में भागीदारी देना किसी भी समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। भारत के विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है कि नारी शक्ति पूरी क्षमता के साथ इस यात्रा में शामिल हो। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 2023 में संसद में सभी दलों ने मिलकर ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ का समर्थन किया था। उस दिन को वह भारत की संसदीय यात्रा का एक प्रेरक और ऐतिहासिक क्षण था। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी सभी दल उसी भावना के साथ आगे आएंगे।