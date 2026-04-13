LPG Supply Delhi: दिल्ली में गैस की कोई किल्लत नहीं, अफवाहों से बचें; मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता को दिया भरोसा

Delhi Cooking Gas News: सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित और पर्याप्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को साफ किया कि दिल्ली में रसोई गैस LPG की सप्लाई पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण में है। उन्होंने राजधानीवासियों को भरोसा दिलाया कि शहर में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सीएम ने लोगों से अपील की कि वे बाजार में चल रही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और पैनिक न हों।