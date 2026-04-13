Video Viral: शर्मनाक! दिल्ली में ब्रिगेडियर और उनके बेटे को शराबियों ने पीटा, पुलिस ने FIR के बजाय काटी ‘जनरल डायरी’ की पर्ची

Army Brigadier Attacked Delhi: घटना बीते 11 अप्रैल की रात करीब 10 बजे की है। भारतीय सेना के ब्रिगेडियर अपने बेटे के साथ डिनर के बाद घर के बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर घर के पास खड़ी एक कार पर पड़ी, जिसमें बैठे दो युवक सार्वजनिक रूप से शराब पी रहे थे। ब्रिगेडियर ने जब इसका विरोध किया, तो युवकों ने उनसे बहस शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए ब्रिगेडियर ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस की पीसीआर वैन को पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो गई।