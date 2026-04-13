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Video Viral: शर्मनाक! दिल्ली में ब्रिगेडियर और उनके बेटे को शराबियों ने पीटा, पुलिस ने FIR के बजाय काटी ‘जनरल डायरी’ की पर्ची

Delhi News: भारतीय सेना के ब्रिगेडियर और उनके बेटे पर कुछ अज्ञात लोगों के हमला करने का मामला सामने आया है। बदसलूकी, मारपीट की इस घटना के बाद पीड़ित अधिकारी को एफआईआर दर्ज कराने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह मामला दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली और वीआईपी इलाकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

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नई दिल्ली

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Pooja Gite

Apr 13, 2026

delhi crime

PHOTO IANS

Army Brigadier Attacked Delhi: घटना बीते 11 अप्रैल की रात करीब 10 बजे की है। भारतीय सेना के ब्रिगेडियर अपने बेटे के साथ डिनर के बाद घर के बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर घर के पास खड़ी एक कार पर पड़ी, जिसमें बैठे दो युवक सार्वजनिक रूप से शराब पी रहे थे। ब्रिगेडियर ने जब इसका विरोध किया, तो युवकों ने उनसे बहस शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए ब्रिगेडियर ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस की पीसीआर वैन को पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो गई।

इस दौरान हालात और बिगड़ गए। कार में बैठे लोगों ने अपने कुछ साथियों को मौके पर बुला लिया। थोड़ी ही देर में 7-8 लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने ब्रिगेडियर के बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब ब्रिगेडियर ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की और बदसलूकी की गई। इस पूरी घटना में दोनों को चोटें आईं।

क्या है पूरा मामला

ब्रिगेडियर ने बताया कि इसके बाद वे वसंत विहार थाने पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिली। पुलिस ने उनसे मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) लाने को कहा, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी उनके साथ अस्पताल नहीं गया। मजबूर होकर उन्हें खुद ही आरआर अस्पताल जाना पड़ा, जहां उन्होंने अपना एमएलसी बनवाया। हैरानी की बात यह रही कि इसके बाद भी पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं की और सिर्फ एक जनरल डायरी में एंट्री कर ली।

भारतीय सेना ने इस मामले को गंभीर बताया

इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। भारतीय सेना ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और ब्रिगेडियर की मदद के लिए कदम उठाए हैं। मिलिट्री पुलिस की एक टीम को उनकी सहायता के लिए लगाया गया है और दिल्ली पुलिस से इस मामले में उचित जांच और कार्रवाई करने को कहा गया है।

सोशल मीडिया पर भी आईं प्रतिक्रियाएं

इस घटना पर सेना के अधिकारी कर्नल दानवीर सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि एक सेवा में तैनात अधिकारी, जो देश के लिए कई बार जोखिम उठा चुका है, उसे अपने ही शहर में इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा, यह बेहद चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि ब्रिगेडियर पहले कश्मीर और एलओसी जैसे संवेदनशील इलाकों में ऑपरेशन का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उन्हें अपने ही समाज में इस तरह की हिंसा झेलनी पड़ेगी।

पुलिक की कार्यप्रणाली पर सवाल

कर्नल ने यह भी आरोप लगाया कि जब यह सब हो रहा था, तब पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। काफी प्रयासों के बाद आखिरकार इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिससे कुछ उम्मीद जगी है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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Updated on:

13 Apr 2026 03:30 pm

Published on:

13 Apr 2026 03:24 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Video Viral: शर्मनाक! दिल्ली में ब्रिगेडियर और उनके बेटे को शराबियों ने पीटा, पुलिस ने FIR के बजाय काटी ‘जनरल डायरी’ की पर्ची

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