SANGAM Project: अब जनता के साथ मिलकर खत्म होगा ट्रैफिक, दिल्ली की सड़कों पर दिखेगा बड़ा बदलाव

इस योजना के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग अलग-अलग इलाकों में मिलकर बैठकें कर रहे हैं। अब तक करोल बाग, साकेत, चाणक्यपुरी, राजौरी गार्डन और डिफेंस कॉलोनी में 30 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें 6,000 से अधिक लोग शामिल हुए हैं। इन बैठकों में लोग अपनी ट्रैफिक से जुड़ी समस्याएं सीधे अधिकारियों को बता रहे हैं और फिर वहीं पर उनके समाधान पर भी बात हो रही है। इससे लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है और प्रशासन को भी असली स्थिति समझने में मदद मिल रही है।