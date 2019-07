किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया

नई दिल्ली। पार्लियामेंट एनेक्सी में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ( cabinet meeting ) की बैठक हुई। इस बैठक में मोदी सरकार की ओर से किसानों को खुशखबरी दी गई है। सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। कैबिनेट की बैठक में कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बड़ा फैसला लिया गया है।

सरकार ने खरीफ फसलों का Msp बढ़ाया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi ) की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में केन्द्र सरकार ने सोयाबीन की कीमत 311 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है। सूरजमुखी की कीमत 262 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई। तूअर दाल की 125 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई। उड़द दाल की कीमत 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई। वहीं, तिल की कीमत 236 रुपए प्रित क्विंटल बढ़ाई गई है।

Delhi: Union Cabinet meeting which was underway at Parliament Annexe, concludes.