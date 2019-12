महाराष्ट्र: उद्धव सरकार ने बढ़ाई आदित्य ठाकरे की सुरक्षा, इन नेताओं की सुरक्षा में भी बदलाव

नई दिल्ली। महाराष्‍ट्र ( Maharashtra ) की उद्धव सरकार ने कई नामचीन हस्तियों की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया है। राज्य सरकार ने CM उद्धव ठाकरे ( CM Uddhav Thackeray ) के बेटे और शिवसेना के वर्ली से विधायक आदित्‍य ठाकरे ( Aaditya Thackeray ) की सुरक्षा Y+ से बढ़ाकर Z श्रेणी कर दी गई है।

इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अन्‍ना हजारे ( Anna Hazare ) की सुरक्षा भी बढ़ाकर Z श्रेणी कर दी गई है।

Mumbai Police: Security cover of Aaditya Thackeray (Shiv Sena leader) has been upgraded from Y+ to Z Category, after a threat perception assessment. pic.twitter.com/Q0w2oOYRKo