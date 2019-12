महाराष्ट्र: आदित्य ठाकरे का भाजपा पर तंज- लद चुके कीचड के दिन, अब नहीं खिल पाएगा कमल

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना नेता और वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा।

आदित्य ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जैसा कि वे कहते हैं, 'कीचड होगा तो ही कमल खिलेगा', मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 'कीचड' के दिन लद चुके हैं और उनके इरादे अब फलीभूत नहीं होंगे।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आदित्य ठाकरे बुधवार को विधानसभा में बोले रहे थे।

Shiv Sena's Aaditya Thackeray in Maharashtra Assembly: As they say, 'keechad hoga to hi kamal khilega', I want to tell them that the days for 'keechad' are over and their intentions will not bear fruits now. (18.12.2019) pic.twitter.com/4iE1xTg74A