​दिल्ली: हाड कंपाने वाली ठंड की जद में राजधानी, कोहरे ने थामी ट्रैफिक की रफ्तार

नई दिल्ली। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फ बिघलने की वजह से समूचा उत्तर भारत सर्द हवाओं की जद में है।

सबसे बुरा हाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाको का है। यहां लगातार गिर रहे मौसम के पारे ने लोगों की तौबा करा दी है।

वही, गुरुवार को छाई धुंध की चादर ने पूरी दिल्ली-एनसीआर को ढक लिया। इसके साथ ही दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया।

Delhi: Dense fog engulfs the national capital; low visibility in Dwarka area due to fog pic.twitter.com/WoZ1298FOP

गुरुवार सुबह दिलली का तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज रिकॉर्ड किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान जताया गया है।

गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में बर्फीली हवाओं का प्रकोप जारी है। यही वजह है कि बेसहारा लोगों को मजबूरन रैन बसेरों में शरण लेनी पड़ रही है।

दिल्ली में जगह-जगह लोगों को जलते अलाव में हाथ सेकते देखे जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों सर्दी सताती रहेगी।

मौसम विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना है कि अभी तापमान में और गिरावट भी देखने को मिल सकती है।

Delhi: People take refuge in night shelters as mercury dips in the national capital; visuals from a night shelter near AIIMS (All India Institute of Medical Sciences). pic.twitter.com/MpgLT2kkCi