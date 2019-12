निर्भया केस: पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों के डेथ वारंट पर 7 जनवरी तक सुनवाई टली

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया मामले में फिलहाल डेथ वारंट पर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में सात जनवरी को सुनवाई होगी। बताया जा रहा है था कि कोर्ट बुधवार को गैंगरेप के दाषियों का डेथ वारंट पर फैसला सुना सकता है। लेकिन कोर्ट ने अब इस केस में अगली तारीख दी है।

आपको बता दें निर्भया के माता-पिता की ओर से दोषियों जल्द डेथ वारंट जारी होने की याचिका दी गई है। कोर्ट ने जेल प्रशासन से चारों दोषियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

निर्भया के वकील ने कोर्ट से जल्द ही दोषियों के डेथ वारंट जारी करने की अपील की है। आपको बता दें कि निर्भया मामले के दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है।

निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला कि भर आई मां की आखें, जाने किस दिन दी जाएगी फांसी

CAA Protest: मद्रास यूनिवर्सिटी के छात्रों का धरना जारी, विरोध में लड़कियां भी शामिल

इस दौरान निर्भया के वकील ने कहा कि दोषियों को 14 दिन का वक्त दिया जाए। सुनवाई के दौरान जज ने पूछा कि जेल प्रशासन ने रिपोर्ट फाइल की? वकील ने कहा कि ऐसे मामलों में क्यूरेटिव पिटीशन दायर नहीं की जा सकती।

वहीं, सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले में डेथ वारंट जारी किया जा सकता है। सरकारी वकील ने भी दोषियों को 14 दिन का समय दिए जाने की बात को सही बताया।

जज ने कहा कि आज दोषियों में से एक मुकेश के लिए कोई वकील पेश नहीं हुआ है।

Plea by parents of 2012 Delhi gang rape victim, seeking immediate execution of death-row convicts: Public prosecutor argued in Delhi Court that pendency of mercy petitions or fact that convicts want to file mercy petitions does not preclude court from issuing death warrant