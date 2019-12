CAA पर सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को करेगा अगली सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने बुधवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम , 2019 (CAA) पर स्थगन नहीं होगा और मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को निश्चित की गई है।

अधिनियम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 60 याचिकाएं दायर हैं।

केंद्र कानून की वैधता पर एक हलफनामा दाखिल करेगा और कानून पर स्थगन की मांग करने वाले याचिककर्ताओं की याचिकाओं के जवाब भी देगा।

