CAA Protest: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में धारा 144 लागू, अलर्ट पर पुलिस फोर्स

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून, 2019 (CAA) के विरोध में मंगलवार को दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद और बृजपुरी में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान आगजनी करने के मामले में तीन मामले दर्ज किए जा चुके हैं और छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

वहीं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली ज्वांइट पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएए को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते यह फैसला लिया गया है।

Delhi Joint Commissioner of Police: Section-144 of the Code of Criminal Procedure (CrPC) has been imposed in North East District. #CitizenshipAmendmentAct

वहीं, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के तीन छात्राओं ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में रविवार को विश्वविद्यालय परिसर में हुई पुलिस व अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई की जांच के संबंध में याचिका दायर की।

छात्राओं ने दायर याचिका में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अदालत निगरानी समिति का गठन कर पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा की गई कार्रवाई में हुई हिंसा की न्यायिक जांच करने की मांग की है।

Delhi: Police party carried out patrolling in Seelampur area of the city earlier this morning. A protest which was held in the area over #CitizenshipAmendmentAct yesterday, had turned violent.