CAA Protest: NCP ने जलियांवाला बाग से की जामिया हिंसा की तुलना, अमित शाह को बताया डायर

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून, 2019 (CAA) के विरोध में दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया युनिवर्सिटी में हुए विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की दमनकारी कार्रवाई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने जलियांवाला बाग (Jallianwala Bagh) कांड से जोड़ा है।

एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि जिस तरह से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में लोगों पर गोलीबारी की, अमित शाह उसी तरह से देश के नागरिकों पर गोलीबारी करा रहे हैं।

नवाब मलिक ने शिवसेना के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने जामिया हिंसा की तुलना जलियांवाला बाग से ठीक ही की है।

nawab malik , NCP: The way General Dyer fired at the people in Jallianwala bagh , Amit Shah is firing at citizens of the country in the same way. Amit Shah is no less than Dyer. What Uddhav ji said ("What happened at Jamia Millia Islamia , is like Jallianwala Bagh") is correct. pic.twitter.com/2F8o6wMoFE